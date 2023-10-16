Жительница Забайкалья задержана по обвинению в госизмене

В Забайкальском крае задержана местная жительница по делу о государственной измене. Как утверждает региональное управление ФСБ, она выполняла задания спецслужб Украины: собирала и передавала материалы о передвижении по территории края военных и воинских соединений, которые готовились к отправке в зону военной операции.

ФСБ утверждает, что «обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности РФ». «Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в ее отношении продолжаются»,— говорится в сообщении регионального управления (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). Обвиняемая находится под стражей. В сообщении не уточняется имя задержанной и признала ли она вину.

Леонид Уварчев