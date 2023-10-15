При обстреле ВСУ четыре поселка Белгородской области остались без электричества
В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района была повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии остались абоненты четырех населенных пунктов: Демидовки, Графовки, Поповки и Романовки.
Как сообщил в соцсетеях губернатор Вячеслав Гладков, аварийные службы приступят к устранению последствий обстрела «в светлое время суток».
Ранее 15 октября господин Гладков также сообщал о работе системы ПВО в Белгородском районе. Здесь были сбиты «две воздушные цели» на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В субботу под украинский огонь попали семь районов и городских округов Белгородчины.