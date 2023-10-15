Заварухин о победе над «Витязем»: «40 бросков и два гола — маловато»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин указал на проблему нехватки реализованных моментов в матче с «Витязем». Игра закончилась со счетом 3:2 ОТ (0:0; 0:1; 2:1; 1:0) в пользу уральской команды.

«Тяжкая игра. У нас не получалось созидания, было много брака в начале. Хорошо перестроились и добавили в третьем периоде, поменяв сочетания звеньев. Все равно 40 бросков и два гола за основное время — маловато. Будем работать над данным компонентом. Поддержка болельщиков, которая присутствует на каждом матче, очень помогла проявить игрокам нрав и вытащить встречу»,— отметил он на пресс-конференции.

Николай Заварухин отметил, что проблема реализации команды заключается в нехватке бросков с голевых позиций.

Напомним, ХК «Автомобилист» за последние четыре домашних матча выиграл три, отыгравшись в третьем периоде. «Лучше в конце не допускать таких нервных, валидольных концовок. Нужно уверенно играть матчи с первых минут. То, что ребята забили, проявляют характер, лезут на ворота — их главная заслуга»,— поделился господин Заварухин.

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, отметившись дублем в матче с ХК «Витязь», поблагодарил команду за борьбу. Он похвалил игру вратаря уральцев Владимира Галкина и обещал купить по «кружечке» пива за хорошие голевые передачи защитнику Александру Севостьянову и автору второго гола Анатолию Голышеву.

Главный тренер хоккейной команды «Витязь» Дмитрий Рябыкин заявил, что «была очень хорошая игра и множество моментов в атаке и возможность выиграть, но так сложилось, не получилось дотерпеть, поэтому мы проиграли».

Согласно статистике, «Автомобилист» превзошел «Витязь» по броскам в створ (39 на 20) и вбрасываниям (35 на 23). Команда из Московской области чаще блокировала броски (33 на 13) и получила большее количество штрафов (8 на 6). У обеих команд равенство в силовых приемах (8).

Александр Стародумов

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