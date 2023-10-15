ХК «Автомобилист» выиграл «Витязь» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Витязь» из Московской области в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2 ОТ (0:0; 0:1; 1:1; 1:0). Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первом периоде была довольно равная игра. На 16-ой минуте был штраф за грубость у «Автомобилиста» (получил Алексей Филяев). «Витязь» не смог результативно воспользоваться большинством. Во второй половине периода хозяева вновь заработали штраф — теперь за задержку соперника (удалили Александра Севостьянова). Команда из Екатеринбурга не пропустила, доказав что они являются одним из лучших бригад меньшинства в КХЛ. Шайб забито не было.

Второй период начался с опасных атакующих выпадов ХК «Автомобилист» к воротам соперника. И осада ворот «Витязя» продлилась до 11-ой минуты, пока в контратаке не удалили за подножку вновь Алексея Филяева из уральской команды. Большинство дало возможность уйти от своих ворот московской команде и открыть счет в матче. Забил игрок ХК «Витязь» Дерек Барак. Далее хозяева устроили еще один наскок на соперника из Московской области, но шайба не шла в створ, улетая в соперника, вверх и в перекладины. Счет сохранился 0:1.

В третьем периоде «Автомобилист» чуть спокойнее продолжал нависать на воротах соперника. «Витязь» оборонялся всеми силами, даже сломанными клюшками. На девятой минуте екатеринбуржцы дожали гостей и отыграли шайбу (отличился Брукс Мэйсек). В концовке на контратаке забил гол игрок «Витязя» Игорь Угольников. За 25 секунд до конца забрасывает «Автомобилист» (забил Анатолий Голышев).

В дополнительное время на третьей минуте дубль забил Брукс Мэйсек «Автомобилист». Итоговая победа хозяев 3:2.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 17 октября в Екатеринбурге против «Металлурга» из Магнитогорска.

Александр Стародумов

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