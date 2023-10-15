В поселке Новоселье в Ленобласти построили детский сад

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, рассчитанного на 190 детей, в поселке Новоселье Ломоносовского района, сообщили в администрации Ленобласти.

Детский сад был построен застройщиком «Строительный трест» по государственной программе «Социальные объекты в обмен на налоги». В здании дошкольного учреждения есть залы для занятий спортом и музыкой, комнаты для игр и сна, кабинет логопеда. На территории детского сада обустроены игровые площадки.

Программа «Соцобъекты в обмен на налоги» действует в Ленобласти с 2012 года. Ее цель в создании стимула для застройщиков строить социальные объекты. Впоследствии детские сады и школы приобретаются в муниципальную собственность.

Подробнее о мероприятиях под условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги», читайте в материале «Ъ-СПб» — «Социальный обмен».

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