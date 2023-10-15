В Севастополе прошел крестный ход с иконой, уцелевшей после удара по штабу флота

В Севастополе провели молебен в честь святого адмирала Федора Ушакова и организовали крестный ход с его иконой. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, икона уцелела после ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в сентябре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Крестный ход с чудотворной иконой святого праведного воина Федора Ушакова, уцелевшей при атаке на штаб Черноморского флота, прошел в Севастополе. Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото

По словам губернатора, торжественные мероприятия приурочили ко дню памяти канонизированного адмирала Федора Ушакова.

«Федор Федорович для Севастополя и Черноморского флота — фигура не просто знаковая, а судьбоносная. Умелый тактик, не проигравший ни одного морского сражения, один из создателей Севастопольского порта, вложивший много сил в строительство госпиталей, дорог, казарм, обеспечение города водой и продовольствием, человек неутомимый и энергичный, оставил в российской истории неизгладимый след»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что деревянная рама иконы сгорела в пожаре, который начался после атаки на здание штаба, а образ Федора Ушакова, написанный на фанере, уцелел в огне.

Помимо губернатора в благодарственном молебне во Владимирском соборе и в крестном ходе с иконой приняли участие командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, спикер заксобрания Владимир Немцев и сенатор Екатерина Алтабаева.

Штаб Черноморского флота в центре Севастополя был атакован ВСУ 22 сентября. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили пять ракет. Здание штаба было частично разрушено, один военнослужащий пропал без вести. По сообщениям источников «Ъ», удары наносились двумя Су-24 ВВС Украины ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Дремлюгин, Симферополь