В Севастополе прошел крестный ход с иконой, уцелевшей после удара по штабу флота
В Севастополе провели молебен в честь святого адмирала Федора Ушакова и организовали крестный ход с его иконой. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, икона уцелела после ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в сентябре 2023 года.
По словам губернатора, торжественные мероприятия приурочили ко дню памяти канонизированного адмирала Федора Ушакова.
«Федор Федорович для Севастополя и Черноморского флота — фигура не просто знаковая, а судьбоносная. Умелый тактик, не проигравший ни одного морского сражения, один из создателей Севастопольского порта, вложивший много сил в строительство госпиталей, дорог, казарм, обеспечение города водой и продовольствием, человек неутомимый и энергичный, оставил в российской истории неизгладимый след»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что деревянная рама иконы сгорела в пожаре, который начался после атаки на здание штаба, а образ Федора Ушакова, написанный на фанере, уцелел в огне.
Помимо губернатора в благодарственном молебне во Владимирском соборе и в крестном ходе с иконой приняли участие командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, спикер заксобрания Владимир Немцев и сенатор Екатерина Алтабаева.
Штаб Черноморского флота в центре Севастополя был атакован ВСУ 22 сентября. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили пять ракет. Здание штаба было частично разрушено, один военнослужащий пропал без вести. По сообщениям источников «Ъ», удары наносились двумя Су-24 ВВС Украины ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».