Рублев в финале турнира «Мастерс» в Шанхае проиграл польскому теннисисту Хуркачу
Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира серии «Мастерс» ATP проиграл польскому спортсмену Хуберту Хуркачу и упустил возможность завоевать третий титул в нынешнем году.
Фото: Andy Wong / AP
Встреча Рублева и Хуркача завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Польский теннисист теперь имеет преимущество перед Рублевым по личным встречам: он одержал над ним три победы, а россиянин выиграл у Хуркача лишь два раза. По итогам поединка Андрей Рублев назвал победу своего соперника абсолютно заслуженной.
Турнир в Шанхае проходил на хардовом покрытии, его призовой фонд составляет $8,8 млн.
В 2023 году Рублев ранее уже выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Бостаде. По итогам турнира в Шанхае он вернется в топ-5 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов ATP.