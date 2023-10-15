В Ярославле распишут стены Успенского собора

В Ярославле распишут стены Успенского кафедрального собора, сейчас для предстоящих работ возводят леса. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославской епархии Фото: Пресс-служба ярославской епархии

Проект росписей народного художника РФ Николая Мухина обсуждали 25 сентября представители духовенства, архитекторы и искусствоведы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле реконструирован закладной (поклонный) крест около Успенского кафедрального собора, при этом постаментом креста стали валуны из фундамента собора XVII века.

Алла Чижова