Валуны из фундамента Успенского собора стали частью памятного знака

В Ярославле реконструирован закладной (поклонный) крест около Успенского кафедрального собора, при этом постаментом креста стали валуны из фундамента собора XVII века. Об этом сообщили в Ярославской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освящение поклонного креста у Успенского собора в Ярославле

Фото: Ярославская митрополия Освящение поклонного креста у Успенского собора в Ярославле

Фото: Ярославская митрополия

Закладной крест на месте строительства собора был установлен в 2005 году. Началу строительства храма предшествовали археологические раскопки, в ходе которых был обнаружен фундамент предшествующего собора, взорванного в 1937 году. Валуны из фундамента были вывезены на базу одного из подрядчиков. С тех пор активисты вели переговоры с городскими и областными властями о том, чтобы использовать исторические камни в городской среде как материальное свидетельство существования исчезнувшего храма. В итоге решение было найдено — несколько валунов стали основанием для реконструированного закладного креста.

«Было принято решение поставить крест на валуны, найденные при раскопках. Это подлинные валуны из фундамента центральной абсиды, на которых стоял собор, построенный в 1663 году»,— рассказал инициатор реконструкции, руководитель строительства нового Успенского собора Павел Бабарикин.

В результате работ высота креста увеличилась с 1,2 до 2,3 метров. Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим 30 сентября освятил обновленный крест и наградил инициаторов реконструкции.

Антон Голицын