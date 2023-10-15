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Коммерсантъ FM
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Грузия не поддержала резолюцию ПАСЕ об объявлении Путина «нелегитимным диктатором»

Члены грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) в ходе голосования в субботу вечером не поддержали резолюцию организации об объявлении Владимира Путина «нелегитимным диктатором» в случае, если нынешний президент РФ останется у власти после 2024 года.

Глава делегации Грузии в ПАСЕ, один из лидеров ГМ Ираклий Чиковани объяснил журналистам, что для кавказской страны приоритетом является «восстановление нашей территориальной целостности и положение наших сограждан на оккупированных территориях», имея в виду Абхазию и Южную Осетию. Господин Чиковани отказался ответить на вопрос журналистов, является ли Россия сейчас «диктатурой».

В прошлом году грузинская делегация не поддержала резолюцию ПАСЕ об объявлении РФ государством-спонсором терроризма.

У представителей грузинской оппозиции иное мнение: в частности, резолюцию ПАСЕ в субботу поддержала член парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Кетеван Туразашвили.

В ПАСЕ входят представители 46 европейских государств. Россия вышла из этой организации в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине.

Георгий Двали, Тбилиси

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