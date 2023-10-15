Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на травматолога в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения медицинского сотрудника в одном из травмпунктов Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным СКР по Свердловской области, 11 октября нетрезвый мужчина зашел в здание травмпункта, громко включил музыку и стал пить из бутылки. После несколько замечаний он зашел в кабинет врача и напал на него. В результате травматолог получил перелом носа, ссадины и ушибы.

Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Таначева

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