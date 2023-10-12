В травмпункте Екатеринбурга неизвестный мужчина сломал нос пожилому сотруднику

В травмпункте ГБУЗ СО ЦГБ № 2 в Екатеринбурге в среду, 11 октября, неизвестный пьяный мужчина напал на травмотолога, а также сломал нос пожилому сотруднику. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

По данным Минздрава, пьяный молодой человек пришел в здание травмпункта в 19:21. Затем он включил громкую музыку на телефоне и пил из стеклянной бутылки. После нескольких просьб сотрудников убавить громкость музыки, мужчина ворвался в кабинет травматолога, где в тот момент зашивали рану пациенту.

В кабинете дебошир ударил врача, который попытался его остановить. «Затем набросился на вступившегося за врача пожилого сотрудника, нанося удары ему в лицо и бросив в голову бутылку»,— передают в министерстве. В итоге нападения пожилой мужчина получил перелом носа, ссадины и ушибы. К моменту приезда группы быстрого реагирования нападавший скрылся.

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского МВД, на место происшествия выезжали полицейские. Они опросили сотрудников медучреждения. «При этом последние не стали подавать заявлений о нанесении телесных повреждений»,— сказано в сообщении. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента, а также личность нападавшего. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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