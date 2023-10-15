Первые за 50 лет машинистки вышли на работу в петербургском метро 13 октября — ими стали Мария Сазонова и Дарья Яременко, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Они приступили к самостоятельной работе на красной линии после того, как прошли обучение в Технической школе метрополитена. Еще несколько машинисток готовятся к экзаменам и скоро тоже приступят к работе.

До января 2021 года нанимать женщин-машинистов было запрещено законом. Профессия входила в перечень работ с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

Подробнее об изменениях в законодательство, которые позволили россиянкам работать по сотням профессий, которые длительное время были доступны только мужчинам — в материале «Ъ» «Женское это дело».

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