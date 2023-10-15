В Краснодаре в связи с забегом «Город 230» изменят движение транспорта

В воскресенье, 15 октября, в связи с забегом «Город 230» изменится движение транспорта. Об этом сообщает МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Легкоатлетический забег «Город 230» проходит по улице Красной — от Пушкинской до Главной городской площади.

Автобус №2Е изменит свой маршрут на весь день: вместо улицы Красной автобусы будут ездить по улице Октябрьской.

Возможны временные перекрытия движения троллейбусов 2, 4, 6, 8, 12, 15, а также автобуса 2Е на пересечении улиц Мира и Красной.

Кроме того, движение трамваев 3, 6, 7, 11, 21 могут перекрыть на пересечении улиц Горького и Красной.

Для проезда во время забега будут временно недоступны участки на Пушкинской площади, улице Красной (от ул. Калинина до ул. Постовой), Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской), Красноармейской (от ул. Длинной до ул. Кузнечной), Орджоникидзе (от ул. Красноармейской до ул. Красной) и других. С 20:00 14 октября в этих районах начнут убирать припаркованные машины, чтобы организовать стоянку для гостей и участников мероприятия.

На Главной городской площади в этот день установят десять биотуалетов, еще два — на площади имени Пушкина. Также для безопасности возле Главной городской площади выставят заградительный кордон из автобусов, чтобы препятствовать въезду на нее и на маршрут забега.

Тат Гаспарян

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