Центр Краснодара перекроют 15 октября из-за проведения забега

В ближайшее воскресенье, 15 октября, центр Краснодара перекроют для движения транспорта из-за проведения легкоатлетического забега «Город 230». Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на сайте мэрии.

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Для проезда будут временно недоступны участки на Пушкинской площади, улице Красной (от ул. Калинина до ул. Постовой), Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской), Красноармейской (от ул. Длинной до ул. Кузнечной), Орджоникидзе (от ул. Красноармейской до ул. Красной) и других. С 20:00 14 октября в этих районах начнут убирать припаркованные машины, чтобы организовать стоянку для гостей и участников мероприятия.

На Главной городской площади в этот день установят десять биотуалетов, еще два — на площади имени Пушкина. Также для безопасности возле Главной городской площади выставят заградительный кордон из автобусов, чтобы препятствовать въезду на нее и на маршрут забега.

Вячеслав Рыжков

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