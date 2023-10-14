В Якутске горит гостиничный комплекс на площади 400 кв. м.

В Якутске загорелся гостиничный комплекс «Онтарио». Огонь распространился на площади 400 кв. м. Из здания гостиницы были эвакуированы 50 человек. О пострадавших не сообщается.

«В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. По предварительной информации, площадь пожара — 400 кв. м»,— сообщило местное управление МЧС в Telegram.

Огонь тушат 59 пожарных и 13 единиц техники. Загородный отель «Онтарио» расположен в 5 км центра Якутска в Сосновом Бору.

Анастасия Ларина