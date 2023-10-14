В Рыбинске каток появится на площади Дерунова

В Рыбинске Ярославской области в декабре заработает каток на площади Дерунова. Об этом сообщил главы города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Господин Рудаков рассказал, что сейчас в администрации прорабатывают вопросы оборудования катка, но заверил, что будут и каток, и раздевалка. «Каток на площади Дерунова заработает в декабре. Рядом одна из самых больших городских новогодних елей»,— написал глава Рыбинска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на создание новогодних катков в Рыбинске и других районах области выделят 300 млн руб. Также правительство намерено открыть новогодние городки с катком и ярмарками в Переславле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.

Алла Чижова