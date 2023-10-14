BFM: Версальский дворец эвакуировали из-за угрозы взрыва

Версальский дворец и прилежащий парк эвакуировали после угрозы взрыва. Об этом сообщили телеканалу BFMTV в полиции. Ранее сегодня из-за угрозы взрыва эвакуировали Лувр.

13 октября молодой россиянин, выходец с Северного Кавказа, c детства живший во Франции иммигрант, напал с ножом на 40-летнего учителя французского языка с криками «Аллах акбар!». Учитель погиб. Были ранены учитель физкультуры и два технических работника школы.

Подробнее — в материале «Террорист запросился обратно в школу».

Анастасия Ларина