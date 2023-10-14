В белгородском селе Новая Деревня обломки украинского беспилотника повредили дом

Минобороны РФ сообщило, что 14 октября около 17:30 была пресечена попытка вооруженных сил Украины совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА сбили над селом Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших нет. Но в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома. Оперативные службы уже работают на месте.

Вчера ВСУ использовали для атак на Белгородскую область 112 единиц различных боеприпасов, в том числе беспилотники.

Владимир Зоркий