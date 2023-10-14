13 октября ВСУ использовали для атак на Белгородскую область 112 боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 13 октября. За сутки для атак ВСУ использовали не менее 112 единиц различных боеприпасов, в том числе беспилотник, дроны-камикадзе и квадрокоптеры. Из гражданских лиц никто не пострадал, повреждение коммунальной инфраструктуры власти фиксируют в одном населенном пункте.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено десять артиллерийских и десять танковых снарядов, по селу Наумовка – три артиллерийских. В селе Устинка с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» – одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Солнцевка, где зафиксировали пять прилетов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.

В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера ВСУ сбросили одно взрывное устройство.

В Валуйском городском округе по селу Логачевка выпустили семь минометных снарядов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый. По ней зафиксировано три прилета.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 18 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Пороз – один и три минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Графовка, по которой установлено десять прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи. В оперштабе уточнили, что ЛЭП уже частично восстановлена, а «после согласования с Минобороны РФ работы будут продолжены». По окраинам сел Прилесье и Староселье выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Теребрено – семь.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков было выпущено семь минометных снарядов, по селу Середа – четыре гранатометных выстрела, по хутору Марьино – два минометных, по МАПП «Шебекино» – два гранатометных выстрела и 11 минометных снарядов.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 13 снарядами и тремя беспилотниками.

Владимир Зоркий