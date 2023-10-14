Более 30% россиянок регулярно проходят онкообследования

«АльфаСтрахование» в преддверии Всемирного дня борьбы с раком молочной железы провела опрос и выяснила, следят ли женщины за своим здоровьем и какие факторы влияют на их внимание к теме онкозаболеваний.

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В опросе приняли участие 1273 женщины. Более 30% отметили, что регулярно проходят обследования у маммолога и уже сдавали анализ на онкомаркеры. 27% участниц исследования сообщили, что на регулярные обследования у них нет времени, консультацию врача они получали во время диспансеризации, но до таких исследований, как маммография или УЗИ – не дошли. Ни разу не проходили обследование 12% женщин.

Больше внимания своему здоровью уделяют опрошенные до 35 лет. Женщины от 36 до 45 лет рассказали, что из-за работы, семьи и детей откладывают посещение клиник. Женщины старше 45 лет также стараются регулярно посещать маммолога, но делают это не чаще одного раза в полтора года.

На внимание к здоровью почти у 40% опрошенных женщин повлияла информация о том, что рак молодеет. А скрытое течение можно не заметить и упустить возможность пройти лечение на ранней стадии. 31% сообщили, что в их семье были случаи заболевания раком груди, поэтому теперь они стараются следить за здоровьем более пристально. 11% рассказали, что с раком столкнулись их друзья.

73% женщин, которые приняли участие в опросе, уверены, что никогда не столкнутся с раком груди. 41% готовы в обозримой перспективе оформить страховой полис, чтобы иметь возможность пройти лечение в профильных клиниках без длительного ожидания, если это понадобится.

Обо всех рисках и последствиях рака груди осведомлены 19% опрошенных. Каждая третья знает, какие требуются исследования, чтобы его выявить. 7% не интересуются этим вопросом вообще.

«Рак молочной железы – самый распространенный онкологический диагноз у женщин. По данным ВОЗ, в 2022 году заболевание было обнаружено у 2,3 млн женщин по всему миру. В России рак молочной железы занимает лидирующую позицию в структуре онкозаболеваемости в РФ, об этом свидетельствует и статистика «АльфаСтрахование». В общем объеме всех страховых случаев по онкологии почти треть всех обращений приходится на этот диагноз. Именно поэтому так важна ранняя диагностика, она позволяет успешно справляться с недугом, – говорит Павел Королев, руководитель управления международного медицинского страхования, страхования от критических заболеваний и несчастных случаев «АльфаСтрахование».

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