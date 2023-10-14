Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

В ходе матча, который длился 1 час 52 минуты, Андрей Рублев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Григора Димитрова ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Шанхае с призовым фондом в $8,8 млн продлится до 15 октября. В финале турнира 25-летний Андрей Рублев сыграет против 26-летнего польского теннисиста Хуберта Хуркача. В 2023 году Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Бостаде.