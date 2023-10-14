Обвиняемого в краже денег в отделении банка в Парголово отправили в СИЗО

Мужчину, который обвиняется в краже денег в отделении ПАО «Сбербанк» в Парголово, отправили в СИЗО на два месяца, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Меру пресечения Вадиму Степановичу избрал Выборгский районный суд. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст.162 УК РФ. По версии следствия, злоумышленник пришел в отделение банка на улице Меркурьева, дом 5 и требовал выдать ему деньги под угрозой применения предмета, похожего на пистолет. В результате нападения он завладел почти 498,5 тыс. рублей, а также получил иностранную валюту. Суд заключил обвиняемого под стражу до 12 декабря 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские задержали правонарушителя 13 октября спустя пять часов после ограбления банка в Парголово.

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