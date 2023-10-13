Задержан подозреваемый в ограблении Сбербанка в Парголово

Петербургской полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в ограблении отделения Сбербанка в поселке Парголово. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия, сообщили «Ъ-СПб» вечером 13 октября в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк».

«Полиция при активном содействии службы безопасности банка задержала преступника, совершившего 13 октября 2023 года ограбление офиса на ул. Меркурьева, д.5 в Санкт-Петербурге. Проводятся следственные действия. Этот инцидент стал очередным примером того, что все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание»,— говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации.

В полиции позднее уточнили, что сотрудники уголовного розыска петербургского глава получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. В результате оперативно-розыскных мероприятий его личность и местонахождение были установлены. Он был задержан спустя пять часов после нападения на банк совместно с карельскими коллегами по месту жительства в городе Лахденпохья. В ходе досмотра у него изъяты похищенные деньги и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В ближайшее время задержанный будет доставлен в Петербург.

«Ъ-СПб» писал, что об ограблении офиса Сбербанка в Парголово стало известно утром в пятницу. Неизвестный под угрозой предмета похожего на пистолет заставил менеджера передать ему денежные средства в размере 500 тыс. рублей, 880 евро и 10 долларов США, после чего скрылся с места преступления.

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