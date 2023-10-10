Авария на автодороге «Петергоф-Кейкино» унесла жизнь водителя «ВАЗ-2111»

Водитель автомобиля «ВАЗ-2111» скончался при столкновении с «Газель Некст» на автодороге «Петергоф-Кейкино», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в правоохранительном органе, ДТП случилось 9 октября в 20:15 в Ломоносовском районе Ленобласти. За рулем легкового автомобиля был 72-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством, «Газель Некст».

«В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия», — указали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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