В День отца в Петербурге подготовили сотни мероприятий

В рамках празднования Дня отца в Санкт-Петербурге подготовили более ста мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Там указали, что активисты, члены партии и молодогвардейцы занялись организацией активностей. В частности, запланировано посещение многодетных семей города и семей участников специальной военной операции. Одиноким отцам помогут продовольствием, а также активисты проконтролируют решение бытовых и социальных вопросов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в прошлом году утвердили празднование Дня отца третьего воскресенья октября, как и на федеральном уровне. Петербуржцы отметят его 15 октября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские парламентарии поддержали празднование Дня военной присяги.

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