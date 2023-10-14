Грузооборот Большого порта Петербурга за год увеличился на 20,6%

С января по сентябрь оборот грузов в Большом порту Санкт-Петербурге возрос на 20,6% относительно данных за аналогичный период 2022 года и достиг 35,5 млн тонн, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

В целом с начала 2023 года по сентябрь оборот морских портов Балтийского бассейна превысил показатель прошлого года на 3,6% (188,6 млн тонн). Петербург показал наибольший результат по приросту относительно других портов. На втором месте расположился Приморск в Ленобласти, грузооборот увеличился на 8,1% (47,5 млн тонн). При этом Усть-Луга и Высоцк показали отрицательный результат, -2,2% (87,6 млн тонн) и -16,5% (9,9 млн тонн), соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по сентябрь торговый оборот Петербурга с регионами Арктики достиг 31,4 млрд рублей, рост составил 45,3% по сравнению с уровнем 2022 года.

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