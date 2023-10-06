Торговый оборот Петербурга с регионами Арктики преодолел 31,4 млрд рублей

С начала 2023 года по сентябрь торговый оборот Санкт-Петербурга с регионами Арктики преодолел планку в 31,4 млрд рублей (+45,3% относительно уровня 2022 года), сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Владимира Княгинина.

Городской комитет по делам Арктики провел мониторинг закупок товаров, работ и услуг, которые востребованы в арктических субъектах России и реализованы за счет компетенций компаний Северной столицы. Он показал, что Петербург и регионы за январь – сентябрь 2023 года заключили 4428 контрактов, что в три раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

«Лидерами по торговому обороту с СанктПетербургом за 9 месяцев 2023 года стали Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Республика Коми. С четырьмя регионами петербургские предприятия заключили 3 135 контрактов на общую сумму 24,5 млрд рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Рекорд по сумме контрактов с начала года достигнут в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры (свыше 10,5 млрд рублей), затем идет здравоохранение (9,1 млрд рублей), замыкает тройку ЖКХ и благоустройство (3,12 млрд рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что оборот розничной торговли в августе 2023 года составил в Петербурге В 203,9 млрд рублей, преодолев показатель этого же месяца прошлого года на 20,6%.

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