Петербургские депутаты предложат Госдуме изменить закон из-за продаж квартир-студий

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили проект постановления с инициативой внесения изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ размещен на сайте городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представители законодательной власти предлагают установить, что в Петербурге, Москве и Севастополе к заявлению о государственной регистрации прав в общей долевой собственности в доме необходимо приложить технический паспорт жилого квартиры. Документ должен содержать информацию по обследованию жилья. Проект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

«При этом указанные положения не применяются при возникновении права в общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований»,— говорится в тексте пояснительной записки.

Причиной для внесения изменения в федеральный закон стали участившиеся случаи продаж помещений под видом «квартир-студий». Такие комнаты позиционируют как отдельную недвижимость, хотя выставляют на продажу как доли в многокомнатных квартирах.

«Собственники указанных многокомнатных квартир не согласовывают их перепланировку в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), и продают доли в многокомнатных квартирах под видом отдельных жилых помещений по заниженной цене»,— указали депутаты.

После оформления сделки наступает правовое последствие. Если жилье подверглось перепланировке, то по ч. 5 статьи 29 ЖК РФ его нужно будет привести в прежнее состояние. В противном случае суд может принять решение о продаже помещения в рамках торгов. Парламентарии обращают внимание, что покупка таких «квартир-студий» может привести к утрате недвижимости.

Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Наталья Астахова предложила ввести запрет на езду на электросамокатах по узким тротуарам.

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