Депатут ЗакСа предложила запретить езду на электросамокатах по узким тротуарам

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Наталья Астахова предложила запретить ездить на электросамокатах по тротуарам, которые уже трех метров, сообщила «Фонтанка».

Запрос с просьбой рассмотреть предложение парламентарий направила направила начальнику управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову. Мера касается не только электросамокатов, но и других средств индивидуальной мобильности, к которым относятся гироскутеры, сегвеи, моноколеса и др. транспортные средства. Депутат также предложила запретить передвигаться на СИМ не по велодорожкам на набережных Фонтанки, Мойки, Пряжки, канала Крюкова, канала Грибоедова и Адмиралтейского канала. Она предлагает расставить там знаки 3.35 с табличками «кроме велосипедных полос».

Госпожа Астахова мотивировала свое предложение большим количеством аварий с электросамокатами. За первую половину 2023 году количество аварий с их участием выросло на 182%. Произошло 1042 ДТП, погибли 12 человек, среди которых один несовершеннолетний. 1082 человека травмировались.

Другое предложение относительно регулировки кикшеринга ранее поступило от депутата Павла Иткина. Он внес в ЗакС документ, предлагающий на три года запретить работу сервисов аренды электросамокатов в городе.

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