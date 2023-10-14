В Bashmakov Gallery открылась выставка графики Марка Шагала

В Bashmakov Gallery начала работу выставка графических работ художника Марка Шагала, охватывающая несколько периодов его творчества. На ней представлены гравюры к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, оригинальные иллюстрации к Библии, которые относятся к зрелому творчеству Шагала, работы, вдохновленные малой родиной художника, Витебском, и его женой Беллой. «Ъ-СПб» побывал на пресс-показе экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Крашенинников / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Крашенинников / Коммерсантъ

Выставка, которая получила название «Под единым небом», представляет ретроспективу ключевых моментов в графическом творчестве Марка Шагала. Вместе с художником зритель сможет посетить три страны, в которых он в разное время жил: Россию, Израиль и Францию. Идея названия, как рассказал на презентации выставки владелец галереи, коллекционер искусства XX века Павел Башмаков, возникла как раз на основе метафоры: художник переезжал, а «небо», под которым он творил, оставалось одним и тем же.

Сюжеты работ, представленных на выставке, знакомы и понятны зрителю. К началу творческого пути относятся гравюры к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, выполненные в сотрудничестве с парижским издателем Амбруазом Волларом. Эти офорты принесли художнику главную награду на Биеналле в Венеции. Зрелый период творчества представлен работами, посвященными библейским сюжетам: искусствоведы считают картины, выполненные в технике черно-белой и цветной литографии, одной из самых значительных графических серий Марка Шагала.

«Еще в детстве я был пленен Библией, мне всегда казалось, да и теперь кажется, что это величайший источник поэзии на все времена. С той поры я искал ее отражение в жизни и в искусстве. Библия — эхо природы, тайну эту я и хотел передать»,— так комментировал свои работы сам художник в 1973 году.

Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

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Дмитрий Крашенинников

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