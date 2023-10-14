Путин внес проект о представлении кандидатом в кадровый резерв данных о доходах

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий гражданских служащих и россиян, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, предоставлять информацию о доходах и имуществе. Аналогичные сведения они обязаны предоставить о членах своей семьи. Документ опубликован в думской базе данных.

Предлагается внести изменения в закон «О государственной гражданской службе», а также поправки в закон «О противодействии коррупции». Согласно проекту закона (.pdf), положение о федеральном кадровом резерве на гражданской службе, определяющее категории и группы ее должностей, для замещения которых используется кадровый резерв, порядок его формирования и работы с ним, утверждается указом президента. В закон «О противодействии коррупции» предлагается внести положение о том, что проверка достоверности данных о доходах будет осуществляться в порядке, также устанавливаемым главой государства.

В пояснительной записке сказано, что законопроект подготовлен для «совершенствования правовых основ формирования федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе». Дополнительных трат из бюджета это не потребует.

Лаура Кеффер