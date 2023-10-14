Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту после кратковременной приостановки возобновлено. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 11:23 мск инфоцентр сообщил о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, а находящихся на мосту и в зоне досмотра призвал сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение возобновлении движения поступило 44 мин. спустя.

В 7:10 мск в субботу ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи.

Михаил Волкодав

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