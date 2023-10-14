В Хабаровском крае сгорело здание суда

В поселке Ванино в Хабаровском крае произошел пожар в здании мирового суда. ЧП случилось в ночь на сегодня, 14 октября, никто не пострадал. Краевая прокуратура проводит проверку.

По данным местного издания «Транссибинфо», пожар в здании на улице Молодежная начался около 2:30. Пожарные потушили его за час. Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре здания заметили поврежденные рольставни и окна в фойе. Приоритетной является версия о том, что это был поджог с использованием «коктейля Молотова».

В России на фоне военной операции на Украине произошло несколько инцидентов с поджогами военкоматов и зданий облправительств. На прошлой неделе жителя Бурятии приговорили к 13 годам за поджог военкомата. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).

Лаура Кеффер