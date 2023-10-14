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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 7:10 мск в субботу ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи.

Михаил Волкодав

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