Стали известны даты проведения ПМЮФ в 2024 году

Организационный комитет по подготовке XII Петербургского международного юридического форума озвучил дату проведения мероприятий в 2024 году. Форум пройдет в следующем году с 27 по 28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заседание оргкомитета прошло в Министерстве юстиции России. Его участники отметили важность площадки для дискуссий по вопросам в сфере права. В прошлом году в ПМЮФ приняли участие более 3800 специалистов из России.

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко заявил, что главная задача форума по-прежнему заключается в развитии и укреплении разнообразных форм партнерства в области юстиции. Он добавил, что усиление правового межгосударственного взаимодействия по линии БРИКС стало особенно важной темой.

Ранее сообщалось, что на прошедшем юридическом форуме глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о допущении коррупции и воровства корпорациями при выполнении гособоронзаказа.

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