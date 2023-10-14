На водителя из Березовского составлено шесть протоколов об административных правонарушениях

В Екатеринбурге на задержанного в ночь на 14 октября водителя автомобиля Nissan сотрудники ГИБДД составили шесть протоколов об административных правонарушениях, в частности — по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловская область».

По данным telegram-канала, водитель совершал опасные маневры на участке пр. Космонавтов — ул. Машиностроителей. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что за рулем находился житель Березовского (Свердловская область), который проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Для остановки водителя сотрудники ДПС выстрелили в воздух, затем — по колесам автомобиля.

В ходе осмотра автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 5 УМВД России. Найденное вещество направлено на экспертизу.

Анастасия Таначева

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