В Екатеринбурге 15 экипажей ДПС преследовали водителя в ночь на 14 октября

В ночь на 14 октября в Екатеринбурге 15 экипажей сотрудников Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Nissan. Как сообщает telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», водитель, которым оказался житель Березовского (Свердловская область) проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. После задержания мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

По данным telegram-канала, увеличенное количество экипажей ДПС связано с тем, что водитель Nissan «создавал реальную угрозу безопасности граждан, двигаясь на самых оживленных участках дорог и совершая резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД РФ».

Сейчас инспекторы ДПС проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Анастасия Таначева

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