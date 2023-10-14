Глава СК РФ обратил внимание на избиение семейной пар в Петербурге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обратил внимание на происшествие на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге, в ходе которого избили семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сообщают, что на женщину напал с ножом квартиросъемщик. Ее супругу удалось отбиться от нападения злоумышленника. По факту инцидента в Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В следствии указали, что в результате нападения петербурженка получила травмы.

В региональном управлении организовали процессуальную проверку по этому факту. Александр Быстрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые удалось установить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин обратил внимание на смерть шестимесячного ребенка в Петербурге и отдал поручение подготовить доклад по происшествию.

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