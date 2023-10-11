Александр Бастрыкин запросил доклад о деталях смерти младенца в Петербурге

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в Санкт-Петербурге и поручил подготовить доклад по ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, у ребенка наступила клиническая смерть, когда он находился в квартире в доме на Новороссийской улице. В больницу его забрала бригада скорой помощь, в медучреждении младенец ушел из жизни. В связи с этим факту сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу приступили к доследственной проверке. Для выявления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы регионального Следкома Олегу Бобкову доложить об осуществленных действиях по установлению деталей происшествия и о их результатах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель ведомства обратил внимание на состояние малолетней девочке в Петербурге и отдал поручение о проведении проверки.

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