Новороссийская военно-морская база проведет стрельбы в субботу
Власти Новороссийска предупредили жителей города о стрельбах, которые проводит в субботу военно-морская база.
Фото: Sega Black-Sea
Мероприятия с выполнением стрельб пройдут с 11:00 до 13:00 мск.
В 7:10 мск в субботу ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи. Глава курорта Алексей Копайгородский сообщил, что пострадавших и разрушений в городе нет, аэропорт и все системы города работают в штатном режиме.
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