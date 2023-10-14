Новороссийская военно-морская база проведет стрельбы в субботу

Власти Новороссийска предупредили жителей города о стрельбах, которые проводит в субботу военно-морская база.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

Мероприятия с выполнением стрельб пройдут с 11:00 до 13:00 мск.

В 7:10 мск в субботу ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи побережья Сочи. Глава курорта Алексей Копайгородский сообщил, что пострадавших и разрушений в городе нет, аэропорт и все системы города работают в штатном режиме.

Михаил Волкодав

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