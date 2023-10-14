Гидрометцентр прогнозирует похолодание в столичном регионе с понедельника

Следующая неделя в Москве и Подмосковье начнется с похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, днем температура не будет подниматься выше +9°С, ночные температуры будут отрицательными,.

«На следующей неделе начинается осенняя погода — облачно с прояснениями. Очень больших осадков не прогнозируется, но все-таки кратковременные осадки будут. Будет не очень комфортная погода»,— рассказал «Интерфаксу» господин Вильфанд.

Он уточнил, что 16 октября «будет нормальная для начала второй половины октября погода»: ночью +4–6°С, днем +7–9°С, и эта температура на один-два градуса выше нормы. 17–18 октября ночью похолодает до -1°С, днем будет от +3–8°С. Во второй половине недели понижение температуры продолжится, ночью будет от -2°С, а днем — +4–5°С.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 14 октября, в Москве будет +12–14°C (в Подмосковье — +11–16°C), облачно, небольшой дождь, местами гроза. 15 октября в столице температура будет на уровне +13–15°C (в Подмосковье — до +11–16°C), также возможен небольшой дождь.

Лаура Кеффер