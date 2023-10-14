15 субъектов МСП в Удмуртии получили льготные кредиты на 260 млн рублей

В Удмуртии за месяц действия программы льготного кредитования 15 субъектов малого и среднего предпринимательства получили займы на 260 млн руб. Об этом рассказал министр экономики Сергей Юрин, пишет пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как рассказал господин Юрин, финансирование предоставляется многим отраслям, но наиболее востребованными кредиты стали для представителей сельского хозяйства, логистических компаний, производителей оборудования и мебели.

Напомним, кредиты предоставляются на сумму от 5 до 50 млн руб. по ставке от 9,5% на срок до 3-х лет. Льготный кредит можно получить на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели, а также на развитие предпринимательской деятельности.