Больше банков участвуют в программе льготного кредитования МСП Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии продолжается реализация программы по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году список участников пополнили МСП Банк, «Датабанк», «Хлынов» и «АК БАРС» Банк, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Планируемый объем кредитования составляет 1 млрд руб.

Отметим, что аналогичная программа действовала в 2022 году с МСП Банком. По результатам прошлого года бизнес Удмуртии получил кредитных средств на сумму в 500 млн руб.

В рамках программы банк выдает субъекту малого и среднего предпринимательства Удмуртии кредит по пониженной ставке, а региональное министерство экономики субсидирует разницу от стандартных ставок. Займы предоставляются на оборотные и инвестиционные цели, а также на развитие предпринимательской деятельности. Сумма кредита от 5 до 50 млн руб., срок — до трех лет. Конечные ставки для средних предприятий составляют 8,5%, 9,5% — для малых, 10% — для микро.