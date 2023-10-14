Курс доллара. Прогноз на 16–20 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил неожиданным укреплением позиций против ведущих мировых валют. В понедельник курс доллара впервые с марта 2022 года поднимался выше уровня 102 руб./$. Впрочем, спекулятивная игра не увенчалась успехом, и по итогам дня курс вернулся ниже уровня 100 руб./$, возле которого он проторговался до среды. В четверг курс обвалился на 2,8 руб., до 97,43 руб./$, а по итогам пятницы остановился на отметке 97,24 руб./$. Так рынок отреагировал на указ президента об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|96.00-99.00
|Экспобанк
|97.00-98.00
|Банк Зенит
|98.00
|«БКС Мир инвестиций»
|95.00-99.00
|ПСБ
|95.00-97.00
|Консенсус-прогноз *
|97.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс доллара продолжит тяготеть к снижению в ближайшие дни
Введение обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров позволит устранить сформировавшийся дисбаланс спроса и предложения валюты. Это решение в сочетании с увеличением налоговых выплат и началом выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке дают нам основания полагать, что курс доллара продолжит тяготеть к снижению в ближайшие дни.
На будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 95–99. Возвращение обязательных норм продажи валюты для экспортеров — фактор в пользу укрепления рубля, правда, детали принятых мер не разглашаются, не известны ни перечень компаний, попавших под действие указа, ни пороговое значение по возврату обязательной выручки. Рубль немного укрепился, однако реакция в целом достаточно сдержанная. На будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что должно дополнительно увеличить объем иностранной валюты на рынке. Также отметим цены на нефть, которые вновь нацелились на отметку $90 на фоне рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Курс доллара, вероятно, останется в границах 95–100 руб.
Решение властей ввести обязательную продажу валютной выручки экспортерами и усилить контроль за их валютными средствами снизило давление на рубль. Однако отсутствие подробностей этого механизма минимизирует поддерживающий эффект для российской валюты. Если участники рынка в ближайшие пару недель не увидят признаков увеличения притока валюты в страну, это может стать поводом для формирования новой волны спекулятивных стратегий против рубля. До этого момента курс доллара, вероятно, останется в границах 95–100 руб.
Из важных событий - публикацию блока статистики по КНР
До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 97–98 руб./$. Курс на этой неделе укрепился на фоне выхода указа президента о требовании обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи на российском рынке. Указ касается 43 групп компаний. Мы ожидаем возможного определенного укрепления рубля в зону 96 руб./$. до конца месяца. В этой области находится зона покупателя, откуда, вероятно, часть участников рынка будут выкупать текущее укрепление. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию блока статистики по КНР, которая состоится в среду. А также публикацию в пятницу ставок по кредитам сроком на один год и на пять лет. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от правительства КНР, что должно оказать позитивное влияние на финансовые рынки.
Приближающийся налоговый период также будет играть на стороне национальной валюты
Ключевым фактором резкого, но не столь длительного укрепления национальной валюты стало решение властей об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым контрактам. Рынок в ожидании параметров продажи валютной выручки экспортерами, что должно позитивно отразиться на курсе национальной валюты, дав дополнительный стимул к укреплению. Высокие цены на нефть, а также ожидание их дальнейшего роста на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке тоже провоцируют рубль к укреплению. Приближающийся налоговый период также будет играть на стороне национальной валюты. Но базовым отрицательным фактором остается экспортно-импортный баланс, который не даст рублю показать резкого роста.