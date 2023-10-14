Курс доллара. Прогноз на 16–20 октября

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Курс доллара продолжит тяготеть к снижению в ближайшие дни Введение обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров позволит устранить сформировавшийся дисбаланс спроса и предложения валюты. Это решение в сочетании с увеличением налоговых выплат и началом выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке дают нам основания полагать, что курс доллара продолжит тяготеть к снижению в ближайшие дни.

Денис Буйволов,

аналитик На будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 95–99. Возвращение обязательных норм продажи валюты для экспортеров — фактор в пользу укрепления рубля, правда, детали принятых мер не разглашаются, не известны ни перечень компаний, попавших под действие указа, ни пороговое значение по возврату обязательной выручки. Рубль немного укрепился, однако реакция в целом достаточно сдержанная. На будущей неделе компании начнут подготовку к налоговому периоду, что должно дополнительно увеличить объем иностранной валюты на рынке. Также отметим цены на нефть, которые вновь нацелились на отметку $90 на фоне рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Курс доллара, вероятно, останется в границах 95–100 руб. Решение властей ввести обязательную продажу валютной выручки экспортерами и усилить контроль за их валютными средствами снизило давление на рубль. Однако отсутствие подробностей этого механизма минимизирует поддерживающий эффект для российской валюты. Если участники рынка в ближайшие пару недель не увидят признаков увеличения притока валюты в страну, это может стать поводом для формирования новой волны спекулятивных стратегий против рубля. До этого момента курс доллара, вероятно, останется в границах 95–100 руб.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Из важных событий - публикацию блока статистики по КНР До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 97–98 руб./$. Курс на этой неделе укрепился на фоне выхода указа президента о требовании обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи на российском рынке. Указ касается 43 групп компаний. Мы ожидаем возможного определенного укрепления рубля в зону 96 руб./$. до конца месяца. В этой области находится зона покупателя, откуда, вероятно, часть участников рынка будут выкупать текущее укрепление. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию блока статистики по КНР, которая состоится в среду. А также публикацию в пятницу ставок по кредитам сроком на один год и на пять лет. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от правительства КНР, что должно оказать позитивное влияние на финансовые рынки.