Лидер мусульман в Воронеже призвал единоверцев «прекратить провокации»

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) в Воронежской области Рашид Алимурадов опубликовал обращение по поводу военного конфликта ХАМАС и Израиля в секторе Газа. Он призвал мусульман «проявить волю» и «быть сдержанными».

«Мы являемся свидетелями происходящего палестино-израильского конфликта, каждый из нас с очень большой болью на душе следит за происходящим и молит всевышнего в своих молитвах о скорейшей остановке этой ситуации,— заявил глава ДУМ.— Призываем все стороны проявить волю и прекратить разного рода провокационные обращения в интернет-пространстве, просим вас, чтобы не агитировали, не принимали участия в разного рода провокационных митингах, а были сдержанны и молили о помощи для всех верующих».

Господин Алимурадов заявил, что «крайне важно не придавать этому застарелому и очень болезненному конфликту межрелигиозной окраски»: «Всевышним Аллахом предопределено соседство на святой земле иудаизма, христианства и ислама. Такова же и судьба нашего Отечества — России. Мы обязаны беречь мир в нашем государстве, в том числе и сохранять братские взаимоотношения между общинами различных религиозных традиций»

«Наши чувства по отношению к Палестине и святой мечети Аль-Акса должны быть обращены в гуманитарную поддержку страждущих, в усердные и искренние мольбы к господу с просьбами о сохранении жизней и установлении гармонии»,— заключил глава воронежского ДУМ.

О развитии конфликта в секторе Газа — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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