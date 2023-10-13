Больше двухсот торговых павильонов снесли в Екатеринбурге с начала года

В Екатеринбурге с начала года снесли более 230 незаконных торговых объектов (НТО). Как сообщили на сайте администрации города, в отношение торговцев и организаторов точек составили протоколы об административном правонарушении и назначили штрафы.

Сотрудники полиции и квартальные инспектора проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли в разных районах города. В сентябре в Верх-Исетском районе оштрафовали 7 предпринимателей, в Ленинском — 4, в Кировском — 10. В Орджоникидзевском районе выявили 5 нарушений, Октябрьском — 12, в Чкаловском — 28. Муниципальные казенное учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» в течение сентября утилизировало 68 незаконных НТО.

Напомним, в феврале глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил активизировать в городе работу по сносу нелегальных киосков и павильонов. Тогда сообщалось, что в течение года в Екатеринбурге должны ликвидировать 110 незаконных НТО.

Ева Коршунова

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