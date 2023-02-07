Мэр Екатеринбурга поручил ликвидировать более 100 нелегальных киосков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил до 31 марта заключить контракты на вынос нелегальных нестационарных торговых объектов (НТО). В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в городе незаконно возведены 110 киосков и павильонов, за ликвидацию которых ответственны главы районов.

В мэрии отметили, что после принятия постановления, регламентирующего порядок выявления, выноса и демонтажа нелегальных киосков, ликвидировать объекты начали в несколько раз быстрее. Так, если в 2022 году судебными органами было принято решение о демонтаже 12 объектов, то с началом этого подобные решения вынесены уже в отношении 20 НТО. В досудебном порядке удалось ликвидировать 77 самовольно установленных объектов.

Напомним, согласно постановлению Алексея Орлова, Торговый объект, который был демонтирован без участия его владельца, может быть возвращен после подтверждения прав на него, а также погашения расходов, связанных с выносом, демонтажем и хранением.

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