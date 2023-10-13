Подозреваемого в хранении наркотиков Хасанова лишат депутатских полномочий

Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов на следующей неделе будет лишен депутатского мандата. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий включен в повестку заседания парламента республики, назначенного на 19 октября.

Как сообщал «Ъ-Казань», в сентябре сотрудники полиции остановили господина Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. При себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства», сообщило следствие. «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— отметили в управлении СКР по Татарстану. Против депутата возбудили дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом», подчеркнув, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов». Он заявил, что «поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован».

Рустем Хасанов — депутат Госсовета Татарстана с 2018 года (повторно переизбран в 2019 году как самовыдвиженец). Он также учредитель обанкротившегося ООО «Реставратор», которое занималось восстановлением исторических памятников в Татарстане. В апреле 2022 года Арбитражный суд объявил банкротом и самого Рустема Хасанова, назначив процедуру реализации его имущества.

Кирилл Антонов