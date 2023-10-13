В Парголово ограбили отделение «Сбербанка»

Петербургская полиция ведет розыск злоумышленника, похитившего деньги из отделения Сбербанка в поселке Парголово. В пятницу, 13 октября, около 10:15 на пульт дежурного по Выборгскому району Петербурга поступила информация, что в офис кредитно-финансовой организации, расположенный в доме 5 по улице Меркурьева, вошел мужчина и под угрозой предмета похожего на пистолет заставил менеджера передать ему денежные средства в размере 500 тыс. рублей, 880 евро и 10 долларов США, после чего скрылся с места преступления.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицией были приняты оперативные меры к розыску и задержанию злоумышленника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бажанов пытался ограбить отделение банка в феврале 2022 года. Получить деньги ему не удалось.

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